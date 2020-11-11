الامارات | مدرب المجر مصاب بفيروس كورونا قبل يوم من مباراة مصيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المجر مصاب بفيروس كورونا قبل يوم من مباراة مصيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له مدرب منتخب المجر لكرة القدم الايطالي ماركو روسي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ايجابية ولن يتمكن بالتالي من قيادة فريقه في مباراته المصيرية ضد ايسلندا في الملحق المؤهل الى كأس اوروبا 2020، والمقرر غدا في بوادبست. واصدر الاتحاد المجري للعبة بيانا جاء فيه "بعد فحوصات عدة سابقة جاءت نتيجتها سلبية، كانت النتيجة الاخيرة للفحص الذي خضع له ماركو روسي ايجابية".

واضاف "لقد تم فصله عن اللاعبين وافراد الجهاز الفني مباشرة"، مشيرا الى ان باقي افراد الفريق خضعوا لفحوص جاءت نتائج جميعها سلبية. وكان الاتحاد المجري كشف الاسبوع الماضي عن اصابة مساعد المدرب ومواطنه جوفاني كونستانتينو بكوفيد-19. واستلم روسي تدريب منتخب المجر عام 2018 وهو يسعى الى قيادته للمشاركة في نهائيات كأس اوروبا للمرة الثانية تواليا بعد عام 2016 في فرنسا.

وسيتأهل الفائز من مباراة المجر وايسلندا الى نهائيات كاس اوروبا 2020 والمقررة صيف عام 2021 لينضم الى منتخبات المجموعة الخامسة في النهائيات وهي المانيا وفرنسا والبرتغال حاملة اللقب.

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