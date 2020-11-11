الامارات | اتحاد كرة القدم الإماراتي يفرض عقوبات على 9 أندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم الإماراتي يفرض عقوبات على 9 أندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي، وقررت اللجنة خلال الاجتماع وبإجماع الأراء فرض عقوبة لفت النظر على ناديي الظفرة والفجيرة وعقوبة الإنذار لأندية الشارقة والظفرة وبني ياس وحتا لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة. ووجهت عقوبة لفت النظر لناديي التعاون ودبا الحصن لتأخر نزول الفريقين لمدة أربعة دقائق قبل بداية الشوط الثاني في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى. وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على نادي شباب الأهلي لمخالفته لبروتوكول عمليات المباريات ، كما فرضت عليه غرامة مالية أخرى قدرها ثلاثين ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة. عقد الأجتماع برئاسة المستشار سعيد الحوطي وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل أعضاء اللجنة وشادي مدحت مقرراً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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