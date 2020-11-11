شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني»: المصري سيحصل علي قيمة انتقال «وادي» على أقساط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن أن محمود وادي انضم للنادي لمدة ٤ سنوات مقبلة، مشددًا على أنه إضافة قوية والنادي سعيد بوجوده.
وأضاف بأن قيمة التعاقد مع «وادي» مرضية تمامًا ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط، مشددًا على أن المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وانضم وفضل عرض بيراميدز على عدة عروض.
وأشار إلى أن «وادي» كان يمتلك عدة عروض من الخليج ومن الدوري المصري، واختار بيراميدز في النهاية وقرر التعاقد معه، والنادي سعيد بوجوده معه ويتمنى أن يكون إضافة هائلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر «بسيوني»: المصري سيحصل علي قيمة انتقال «وادي» على أقساط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.