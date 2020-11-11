شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني»: المصري سيحصل علي قيمة انتقال «وادي» على أقساط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن أن محمود وادي انضم للنادي لمدة ٤ سنوات مقبلة، مشددًا على أنه إضافة قوية والنادي سعيد بوجوده.

وأضاف بأن قيمة التعاقد مع «وادي» مرضية تمامًا ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط، مشددًا على أن المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وانضم وفضل عرض بيراميدز على عدة عروض.

وأشار إلى أن «وادي» كان يمتلك عدة عروض من الخليج ومن الدوري المصري، واختار بيراميدز في النهاية وقرر التعاقد معه، والنادي سعيد بوجوده معه ويتمنى أن يكون إضافة هائلة.