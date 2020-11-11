شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم المصري البورسعيدي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي. وكشف النادي عبر حساباته الرسمية عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز حتى عام ٢٠٢٤، لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع. وأطلق نادي بيراميدز هاشتاج #wadixpyramids عبر جميع حساباته الرسمية للترحيب باللاعب الدولي الفلسطيني وأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري خلال آخر موسمين. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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