شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخري يقترب من الانضمام لفريق البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات محمد فخري اللاعب الشاب بالنادى الأهلي، قريبا من الانتقال لصفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة بعد اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب، فيما طلب الأهلى زيادة القيمة المالية لإعارة شادي رضوان، لنفس النادى وينتظر أن تحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويعود الأهلي لاستئناف التدريبات غدا الخميس، بعد الراحة السلبية التي منحها موسيمانى للاعبين لالتقاط الأنفاس وذلك استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجارى في دور الثمانية لكأس مصر، وخضع على لطفي، حارس المرمى لفحص طبي، تحت إشراف ‏الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال ‏مشاركته في المران الأخير.