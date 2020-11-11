شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط» الأهلي تعقد جلسة مع «الشيخ» لحل أزمة الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق بالنادى، لمحاولة إقناعة بالموافقة على الإعارة للحفاظ على مكانة في الفريق مستقبلا وذلك بعدما تمسك اللاعب بالرحيل النهائى.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع اللاعب مطلع الأسبوع المقبل لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص أزمة الرحيل، فيما واصل الشيخ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.