شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الأهلي حول التعامل مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دب خلافا داخل لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التعامل مع نادي الاتحاد السكندري بعدما تعاقد مسئووليه مع حسام عاشور لاعب الوسط المدافع المنضم حديثا لزعيم الثغر.
وعلمت «المصري اليوم» أن أحد أعضاء لجنة التخطيط طالب مسئوولي القلعة الحمراء بإيقاف التعامل مع الاتحاد السكندري بسبب تعاقدهم مع عاشور الذي دخل في أزمة كبرى مع القلعة الحمراء قبل رحيله.
ووفقا لمصدر داخل الاتحاد السكندري فإن النادي ينتظر رد الأهلي بشأن التعاقد مع أليو بادجي لاعب الفريق، حيث دار حديث بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على أن يوافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إعارة اللاعب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات في الأهلي حول التعامل مع الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.