شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الأهلي حول التعامل مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دب خلافا داخل لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التعامل مع نادي الاتحاد السكندري بعدما تعاقد مسئووليه مع حسام عاشور لاعب الوسط المدافع المنضم حديثا لزعيم الثغر.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحد أعضاء لجنة التخطيط طالب مسئوولي القلعة الحمراء بإيقاف التعامل مع الاتحاد السكندري بسبب تعاقدهم مع عاشور الذي دخل في أزمة كبرى مع القلعة الحمراء قبل رحيله.

ووفقا لمصدر داخل الاتحاد السكندري فإن النادي ينتظر رد الأهلي بشأن التعاقد مع أليو بادجي لاعب الفريق، حيث دار حديث بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على أن يوافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إعارة اللاعب.