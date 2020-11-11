شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقترب من خطف هذا اللاعب قبل الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي سيراميكا كليوباترا، لاتفاق نهائي لاستعارة رجب بكار، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الموسم الجديد.
وخطف سيراميكا اللاعب بعدما كان قريبا من الانتقال إلى الأهلي أوالزمالك، ونجح سيراميكا في إقناع اللاعب باستعارته في الموسم الجديد خاصة أن بكار تم تجميده في الموسم الماضي من جانب إدارة النادي.
وكان سيراميكا قد تعاقد مع خماسي المقاصة محمد إبراهيم ومحمد مسعد ومحمد توني وأحمد سامي وأحمد محسن.
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