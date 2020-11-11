شكرا لقرائتكم رسميا.. بيراميدز يعلن ضم محمود وادى مهاجم المصرى لمدة 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

وكشف النادي خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا، عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز وحتى عام 2024 لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع.

ويقيم النادي مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور مسئولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي وانضمامه رسميا ليكون رابع صفقات الموسم الجديد.

وأعرب هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز عن سعادته بتواجد وادى ضمن صفوف الفريق السماوى، مؤكدًا إنه إضافة قوية لهجوم الفريق.

من جانبه أكد عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى، إنه وجد سهولة وترحيب من محمود وادى للإنضمام للفريق، لافتًا إلى إن اللاعب فضل بيراميدز عن باقى العروض التى تلقاها مؤخرً.

وأبدى محمود وادى سعادته بالانضمام لصفوف بيراميدز، قائلاً: "من صغرى كنت أطمح لتمثيل نادى كبير مثل بيراميدز، وأتمنى تحقيق طموحى معهم، فى وجود كومبة من النجوم".