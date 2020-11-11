شكرا لقرائتكم عمرو بسيوني يكشف عن حقيقة تفاوض بيراميدز مع بالوتيلى .. وكواليس ضم وادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن كواليس التعاقد مع الفلسطينى محمود وادي، والذى انضم للفريق لمدة 4 سنوات مقبلة، مشددًا على أنه إضافة قوية والنادي سعيد بوجوده ، مضيفا بأن قيمة التعاقد مع وادي مرضية تماما ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط مشددا على أن المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وانضم وفضل عرض بيراميدز على عدة عروض.

أشار إلى أن وادي كان يمتلك عدة عروض من الخليج من الدوري المصري واختار بيراميدز في النهاية وقرر التعاقد معه والنادي سعيد بوجوده معه ويتمنى أن يكون إضافة هائلة، شدد على أن وادي من ضمن سلسلة الصفقات والتعاقدات الجديدة التي تعاقد معها لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة.

وتحدث مدير تعاقدات بيراميدز عن حقيقة وجود مفاوضات مع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، قائلاً: "كل ما قيل حول تلك الصفقة تقارير صحفية، ونحن وجدنا كافة المميزات فى محمود وادى لذلك تعاقدنا معه لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد".

وحول الأرقام التى يتم دفعها فى صفقات بيراميدز رد عمرو بسيونى: "كل ما يقل عن تلك الأرقام هو شئ خزعبلى ليس له أساس من الصحة، وبيراميدز يتعاقد مع اللاعبين وفقًا لأسعار السوق ولفريق ينافس على الدورى والبطولة الأفريقية".