شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور يعود لحسابات صفقات الزمالك مرة أخري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى، دائرة اهتمامات نادى الزمالك مرة أخري لإمكانيه ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الالزمالك إن أحمد أيمن منصور تم عرضه مجددًا على النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وتتم مناقشة إمكانية ضمه خلال الوقت الحالى، خاصة أنه يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، حيث كان اللاعب أحد المرشحين للأبيض قبل التراجع عن ضمه ثم تتم إعادة مناقشة مسألة الحصول على جهوده مُجددًا.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى تأهل له الأبيض، بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء الجمعة 27 نوفمبر الجارى على ستاد القاهرة، لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.