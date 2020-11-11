شكرا لقرائتكم بعد تحويل مليوني دولار .. الأهلي يطالب الرجاء ببطاقة بدر بانون الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النادى الأهلى من نظيره الرجاء المغربي البطاقة الدولية لمدافع الفريق المغربي بدر بانون بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات ضم اللاعب المغربي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي ونهائي ، وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الاهلي خطابت نظيرتها في الرجاء بشكل رسمي لإرسال البطاقة الدولة لبدر بانون بعدما قام الأهلي بتحويل مبلغ مليونى دولار للرجاء خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وشهدت الساعات الماضية تلقى الرجاء عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية أبدت رغبتها فى ضم اللاعب الذى سبق وحصل الأهلى على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وكان مُقرراً وصول بدر بانون القاهرة اليوم الأربعاء، لإعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي لكن تعذر وصول اللاعب بسبب إصابة زوجته بفيروس "كورونا" الأمر الذى تسبب في تأجيل وصوله للأهلي الذي أنهى إجراءات ضم اللاعب مع الرجاء مقابل مليوني دولار تم تحويلها دُفعة واحدة منذ ساعات للرجاء حتى يقطع الأهلي الطريق على إية إغراءات خارجية تأتي للرجاء لضم اللاعب سواء من قطر أو الأمرات أو من اي دولى خليجية أو غيرها أخرى. وبعدما قام الأهلي بتحزيل مليوني دولار خاطب الرجاء بشكل رسمي للحصول على البطاقة الدولية حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي .