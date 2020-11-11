الامارات | هل تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا بحضور الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا بحضور الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاطب اتحاد الكرة المصري، الاتحاد الإفريقي بشأن حضور 10 الاف متفرج في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا الذي يجمع الأهلي مع الزمالك يوم 27 الجاري، بحسب ما أكدته قناة صدى البلد المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد قررت نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من ملعب برج العرب في الإسكندرية إلى استاد القاهرة، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات جوية سيصاحبها أمطار غزيرة في الموعد المقرر للمباراة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من دوري الأبطال من دون حضور الجماهير بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ مارس الماضي.

ويعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع الغريمين التقليدين، هو الأول من نوعه على مستوى القارة السمراء، الذي يجمع فريقين من بلد واحدة.

وصعد الأهلي للمباراة النهائية، على حساب الوداد المغربي، الذي فاز عليه 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الزمالك على الرجاء المغربي 4-1 بمجموع المباراتين.

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