الامارات | بالفيديو.. لاعب غولف يسدد كرة "خيالية" ترتطم بالماء وتصل إلى الحفرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سدد اللاعب الإسباني جون رام بطل النسخة الأخيرة لبطولة "موانئ دبي العالمية" للغولف، خلال مشاركته فجر اليوم في بطولة "الماسترز" الأميركية، كرة، وصفتها وسائل إعلام عالمية بـ "المستحيلة". وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن رام سدد ضربة من الخيال، ووضع شريط فيديو لكيفية تسديد اللاعب للكرة، لترتطم خلال مسارها على سطح الماء لأكثر من مرة، قبل الوصول إلى المسطحات العشبية، وأخذ مسار معوج وشبه مقوس، والدخول في الحفرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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