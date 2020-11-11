شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر الاجتماع مع «صلاح» لمنع وقوع أزمة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة لاتحاد الكرة بسبب استغلال الجبلاية صورته في الموقع الرسمي للاتحاد في وجود إعلانات تتعارض مع الراعي الشخصي لـ«مو».
ونشر اتحاد الكرة صورًا لـ«صلاح» من تدريبات المنتخب، ووضع على الصور بعض الإعلانات الخاصة بالاتحاد، وأعاد «صلاح» نشر إحدى الصور، عبر حسابه على
«إنستجرام»، بعدما حذف الإعلانات الموضوعة عليها.
ورفض مسئوول داخل الجبلاية التعليق على تجدد أزمة الرعاية انتظارًا للاجتماع مع «مو» من أجل إنهاء المشكلة حتى لا تعود على السطح مرة أخرى.
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
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وفيات
6,380
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