شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يسعى لتخطي «الشاذلي» في قائمة هدافي المنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى النجم المصري محمد صلاح، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، لاحتلال وصافة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مواجهتي توجو المقررتين يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وسجل "مو" 43 هدفا مع الفراعنة، حتى الآن، بفارق هدف واحد خلف حسن الشاذلي، أسطورة الترسانة والكرة المصرية.
وبدأ صلاح مشواره مع المنتخب، في سبتمبر 2011 أمام سيراليون، وكان أول هدف دولي له في شباك النيجر، يوم 8 أكتوبر 2011، خلال الفوز (3-0).
وسجل صلاح هدفين في كأس العالم، و11 في تصفيات المونديال، و4 في بطولة أمم إفريقيا، و14 في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و12 في المباريات الودية.
ويتصدرالعميد حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، برصيد 76 هدفا، ويأتي الشاذلي ثانيا بـ44، ثم صلاح (43).
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