شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقرر الرحيل عن الزمالك بعد نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، على الرحيل بعد نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري بستاد القاهرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب تلقى عرضين، أحداهما من فرنسا والآخر من إيطاليا، إلى جانب امتلاكه عرضًا ثالث من لايبزج الألماني للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.
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