شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: لو أملك القرار هخلى صلاح مدير فنى وكابتن المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث إبراهيم سعيد نجم النادى الأهلى والزمالك السابق عن أزمة شارة قيادة المنتخب الوطنى، التى اشتعلت مؤخراً بعد تصريحات أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، والذى تم استبعاده من معسكر المنتخب استعداداً لوديتى توجو، وقال سعيد عبر حسابه الشخصى على تويتر: "موضوع شارة كابتن منتخب مصر ظهرت أن فى نفسيات غير طبيعية.. مش بالشارة والله الموضوع بسيط.. صباح الخير".

وواصل إبراهيم سعيد رداً على سؤال أحد متابعيه عن موقفه من التنازل عن شارة القيادة لمحمد صلاح قائلاً: "تصدق بالله والله هديهاله من غير تفكير ولو أملك قرأر هخليه مدير فني ولاعب كمان".

من جانبه كشف أحمد فتحى عن موقفه من طلب ارتداء شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل، وقال فتحي: "مستحيل أن أطلب شارة قيادة بيراميدز، ليس لي علاقة بالأمر، عبدالله السعيد هو الكابتن، وقائد الفريق والموضوع لا يرتبط بوضع الشارة على ذراعي، لعبت وسط عمالقة من الجيل الذهبي، والجميع كان ملتزم ويؤدي بروح عالية".

وواصل:" أشكر جمهور الأهلي لعبت في صفوف الفريق على مدار 12 عامًا، جمهور عظيم، وأي كلام لن يوفي حقهم، وأتمنى التوفيق للاعبين، ونحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وشاركت مع الأهلي في بطولة إفريقيا خلال 13 مباراة" ، و هناك احترام متبادل مع النادي الأهلي ولم يكن هناك أي مشكلة مطلقا، وأشكر مجلس الإدارة وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، وهو أسلوب النادي طوال السنوات الماضية".

وعلق أحمد فتحي على الاستبعاد من منتخب مصر، خلال المعسكر الحالي، وقال: "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، لا أعلم الأسباب الحقيقية، لكن حسام البدري قال إنها لأسباب فنية ، و لا أعرف أي أسباب آخرى، نحترم وجهة النظر الفنية ونتمنى التوفيق لكل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين في المباريات القادمة".

وواصل: "كان هناك جلسة تصوير لقميص المنتخب الجديد ولم يتم استدعائي، وقتها شعرت بأنني لن أكون موجودًا مع منتخب مصر".

وأكمل: "رفضت التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، في وقت سابق، وكنت موجود في المعسكر الماضي، ولو انضممت مرة آخرى بالتأكيد سأرفض التنازل عنها".

وتمنى أحمد فتحي التوفيق للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة مع حسام البدري مطلقا، وقال: "أتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر أمام توجو، ولدينا لاعبين مميزين، أتمنى من الجميع استغلال الفرص للصعود لأمم إفريقيا، ويجب على اللاعبين التركيز، من أجل تحقيق الفوز".

ووجه كلمة لحسام البدري، قال: "لا توجد أي مشكلة بيني وبينه، وأتمنى التوفيق له، وأن يختار التشكيل المناسب في المباراتين المقبلتين".