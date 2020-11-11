شكرا لقرائتكم المقاولون يسافر للإسماعيلية الجمعة لبدء معسكر الإعداد للكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى حدد يوم الجمعة المقبل للسفر إلى مدينة الاسماعيلية من أجل بدء معسكر الإعداد لذئاب الجبل، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن المعسكر سيمتد لمدة 8 أيام تتضمن مباراتين وديتين من أجل إعداد الفريق للمشاركة فى الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى يقوم يوم 29 نوفمبر الجارى، حيث يواجه المقاولون نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.