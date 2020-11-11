شكرا لقرائتكم أسوان يكشف سبب بيع نجوم الفريق وإمكانية ضم لاعبين من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق، عن أخر تطورات الصفقات الصيفية لأبناء الجنوب، وقال فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى فتح الله زيدان: بدأنا معسكر فى القاهرة من أسبوع تحت قيادة سامى الشيشينى، ومستمرين فى ضم الصفقات الجديدة، هناك تفكير لضم مهاجم أفريقى وأرسلنا دعوات لعدة لاعبين وسيتم التعاقد مع عدد منهم، بالأمس قمنا بعقد صفقة تبادلية مع إنبى ببيع ثلاث لاعبين، واستعارنا ثلاث ناشئين ولاعب فوق السن من الفريق البترولى.

أضاف: الأمور صعبة بالنسبة لأسوان بسبب الموارد، واضطررنا لبيع عدد من لاعبى الفريق لصرف المستحقات عن الموسم الماضى، ولأن معظم اللاعبين الذين قمنا ببيعهم الآن، فى يناير سيكون من حقهم الرحيل مجاناً، لأننا لن نستطيع أن نقدم لهم مبالغ تضاهى العروض التى تلقوها.

واصل: نتواصل مع ثنائى حراس مرمى سيتم حسم التعاقد معهم خلال أسبوع، والثنائى يلعب فى الدورى الممتاز.

واختتم: سامى الشيشينى واضح منذ تواجده فى أسوان يبحث عن الخبرات واللاعبين الشباب الذين لديهم الطموح، وتمسك بعدد من اللاعبين ورفض بيعهم ووافق على بيع البعض الآخر لسداد احتياجات النادى، ورشح لنا بعض الأسماء من نادى الزمالك، وننتظر فى الفترة المقبلة دراسة هذا الأمر للاستعانة بلاعبين أو ثلاثة.