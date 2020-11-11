شكرا لقرائتكم عبد المنعم شطة: قيد 40 لاعب فى القائمة الأفريقية "غير مفيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد عبد المنعم شطة رئيس أكاديميات النادي الأهلي، وعضو اللجنة الفنية السابق بالكاف، أن قيد 40 لاعبا في قوائم الاندية المشاركة في بطولات إفريقيا سوف يتسبب في أزمة كبيرة، وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أرى أن زيادة عدد القوائم بالنسبة للأندية في بطولة إفريقيا غير مفيد، الأمر سيكون مفيد للناشئين، وجود 40 لاعبا في القوائم لأي نادٍ رقم كبير للغاية".

وأضاف: "لن يقوم أي نادٍ يتعاقد مع 40 لاعب يحصلون على أموال، وعدد المباريات ليس كبير، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعطى "إكرامية" للأندية من أجل النسخة المقبلة وعدم تأجيل أي مباريات" ، وواصل: "الأندية أو المنتخبات تسافر للمباريات بـ20 أو 23 لاعب على أقصى تقدير، ولكن قيد 40 لاعب سيخلق أزمة للمدير الفني، وسيكون هناك مجاملات لبعض اللاعبين، وفتح القوائم لن يكون مفيد للمنتخبات التي لا تستعين سوى بعدد معين من اللاعبين".

وأكد: "العدد الذي يلعب معروف والبدلاء معروفين، الامر الايجابي فقط، هو إمكانية اصابة لاعب اساسي والاحتياطي أيضا في مركز معين، ويتم الاستعانة بلاعب شاب بدلا منه" ، وأردف: "بعد فتح القوائم لن يكون هناك تأجيلات، خاصة بعدما حدث في لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي، لن يكون هناك أي حجة لأي فريق من أجل الاعتذار أو المطالبة بتأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا".

وحول حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال:" يتم دراسة كافة التقارير الخاصة بمراقبين المباريات ومستوى الحكم فنيًا، والقرارات التي تم اتخاذها في المباريات السابقة، يتم الاختيار بين حكام النخبة وعددهم 24 حكما، لكن هناك 6 حكام فقط يتم الاختيار بينهم في الفترة الماضية".

وواصل: "يجب عدم اسناد المباريات لحكام تسببوا في مشكلات للناديين الأهلي والزمالك، وأتمنى أن يكون هناك حكم جيد في تقنية الفار أيضًا، وأن تكون هناك حيادية مطلقة، أتمنى اختيار طاقم قوي لإدارة المباراة".