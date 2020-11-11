شكرا لقرائتكم الأهلي يحول مليوني دولار للرجاء لضم بانون وقطع الطريق أمام إغراءات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادي الأهلي بتحويل مبلغ مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولي المغربي بدر بانون بشكل رسمي وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادي الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلي سبق وأنهى الصفقة مع النادي المغربي وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب .

وشهدت الساعات الماضية تلقي الرجاء عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية أبدت رغبتها في ضم اللاعب الذي سبق وحصل الأهلي على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وكان مُقرراً وصول بدر بانون القاهرة اليوم ،الأربعاء، لإعلان إنتقاله للأهلي بشكل رسمي لكن تعذر وصول اللاعب بسبب إصابة زوجته بفيروس "كورونا" الأمر الذى تسبب في تأجيل وصوله للأهلي الذي أنهى إجراءات ضم اللاعب مع الرجاء مقابل مليوني دولار تم تحويلها دُفعة واحدة منذ ساعات للرجاء حتى يقطع الأهلي الطريق على إية إغراءات خارجية تأتي للرجاء لضم اللاعب سواء من قطر أو الأمرات أو من اي دولى خليجية أو غيرها أخرى.