شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يحتوي أزمة أبو القاسم ويتعهد بتوفير مناخ مناسب للإعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أزمة سفر نجمنا الأولمبي علاء أبو القاسم بطل العالم في السلاح وقراره الاحتراف بالخارج حيث استقبل الوزير اللاعب في مكتبه بحضور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية لتذليل أي نوع من العقبات والمشكلات في سبيل تركيز اللاعب الكامل في تحقيق هدف العودة لمنصات التتويج الأولمبية ..

واستمع الوزير إلى كل ما ورد على لسان البطل الأولمبي من ملفات ومشكلات وعد بحلها ، وتذليل العقبات في سبيل توفير المناخ المناسب لتدريبات واستعدادات البطل الأولمبي ، وبالتنسيق بين الاتحاد واللجنة الأولمبية ، في إطار دور الوزارة المستمر في متابعة أبطالنا والتدخل السريع لاحتواء أي نوع من المشاكل حال ظهورها .

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد المصرى للسلاح عبدالمنعم الحسيني لوزير الرياضة أن الاتحاد حريص على تقديم كافة انواع الدعم الفني للاعب بما يضمن المحافظة علي مستواه خلال الفترة الراهنة ، في ظل توقف النشاط الدولي وصعوبة السفر للخارج ، ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دوره الكبير في احتواء مشاكل اللاعب ، ووعد بقيام الاتحاد بدوره كاملا في سبيل تحقيق هدف الوزارة المتمثل في تهيئة المناخ المناسب لإعداد أبطالنا الرياضيين في كل المجالات .