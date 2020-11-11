شكرا لقرائتكم فيفا يجبر الأندية بدفع عقود لاعبيها حال عدم القيد فى فريق جديد حتى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مد القيد للأهلى والزمالك نظرًا لانشغالهم بمواجهة نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى.

أوضح جمال محمد خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، أن الاتحاد الدولى طلب أن يتم دراسة موقف اللاعبين الغير مقيدين بشكل فردى وقيدهم إن أمكن بعد غلق باب القيد، بجانب إن اللاعب المسجل في نادي وتم رفع اسمه واللاعب لم يتمكن من الانضمام لصفوف فريق أخر، فالنادي الاصلي التابع له يكون ملزم بسداد قيمة عقده لحين أن يتعاقد اللاعب مع نادى جديد فى انتقالات يناير.

وكان جمال محمد على كشف خلال قرعة أندية القسم الثانى بمجموعاته الثلاث أسباب إلغاء الهبوط فى القسمين، والتى رصدها كالتالى..

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثانى حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط فى حين يصل الفارق الزمنى بين كل موسم والثانى إلى مدة كبيرة .. كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 أشهر فقط

- كثرة تغيير المدربين .. ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم

- عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001

أسباب إلغاء الهبوط فى القسم الثالث:

- عدم تساوى المجموعات فى عدد الفرق .. مجموعات 12 ناديا وأخرى 13 ناديا

- قلة الإمكانيات المادية خاصة أن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريباً

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمي يتضمن الملعب الرسمى الذى سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزى الأصلى والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضى.