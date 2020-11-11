شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر منع تولى المدرب أكثر من فريقين بالقسم الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أنه تم وضع لائحة جديدة لمنع المدير الفنى من تولى قيادة أكثر من فريقين فى الموسم الواحد بدورى القسم الثانى والثالث، أسوة بالقرار الذى سيطبق فى القسم الأول بداية من الموسم الجديد.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قرروا منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم ، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 اكتوبر، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.،

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021 أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.