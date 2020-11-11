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«مجاهد» يكشف السبب الحقيقي لعدم ترشح «أبو ريدة» لرئاسة الكاف

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد العضو السابق بالاتحاد الكرة المصري السابق عن سبب عدم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الدورة المقبلة، إذ أرجع ذلك إلى الأمور غير المستقرة في الجبلاية، حيث وضح أمام أمام الاتحاد الدولي وكذلك كاف، أن أوضاع الاتحاد الأهلي في مصر غير مستقر في ظل وجود لجنة مؤقتة تتولى المهمة بعد استقالة المجلس السابق فور خروج المنتخب من كأس الأمم في العام الماضي.

وأكد «مجاهد» أن فيفا وضع خطة معينة للجنة المؤقتة تسير عليها، على أن تنتهي منها في شهر يوليو الماضي، وتقام الانتخابات بشكل طبيعي في شهر نوفمبر، «ولكن حدثت بعض الأشياء الغريبة سواء من اللجنة الأولمبية أو وزارة ، تسببت في تعطل إجراء الانتخابات، وهو ما أضعف من قوة هاني أبو ريدة أمام كاف وفيفا، حيث بدا لهم فاقدًا القوة والسيطرة على مجريات الأمور في مصر».

وشدد «مجاهد» على أن «لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا تمنع أبوريدة من خوض السباق الانتخابي في كاف، رغم كونه ليس رئيسًا للاتحاد الأهلي في بلده، ولكن ما حدث يضعف من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وخير دليل على ذلك ما حدث في أحد اجتماعات كاف فقد تم طرح فكرة إقامة كونجرس الاتحاد في مصر، لكن أحد المسؤولين البارزين الاتحاد الافريقي رد بأنه كيف يقام الكونجرس في مصر وليس لديها اتحاد كرة منتخب؟».

يذكر أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمجلس الأعلي للاتحاد الدولي فيفا، أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة كاف في الفترة المقبلة.

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