«مجاهد» يكشف السبب الحقيقي لعدم ترشح «أبو ريدة» لرئاسة الكاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد العضو السابق بالاتحاد الكرة المصري السابق عن سبب عدم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الدورة المقبلة، إذ أرجع ذلك إلى الأمور غير المستقرة في الجبلاية، حيث وضح أمام أمام الاتحاد الدولي وكذلك كاف، أن أوضاع الاتحاد الأهلي في مصر غير مستقر في ظل وجود لجنة مؤقتة تتولى المهمة بعد استقالة المجلس السابق فور خروج المنتخب من كأس الأمم في العام الماضي.
وأكد «مجاهد» أن فيفا وضع خطة معينة للجنة المؤقتة تسير عليها، على أن تنتهي منها في شهر يوليو الماضي، وتقام الانتخابات بشكل طبيعي في شهر نوفمبر، «ولكن حدثت بعض الأشياء الغريبة سواء من اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة، تسببت في تعطل إجراء الانتخابات، وهو ما أضعف من قوة هاني أبو ريدة أمام كاف وفيفا، حيث بدا لهم فاقدًا القوة والسيطرة على مجريات الأمور في مصر».
وشدد «مجاهد» على أن «لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا تمنع أبوريدة من خوض السباق الانتخابي في كاف، رغم كونه ليس رئيسًا للاتحاد الأهلي في بلده، ولكن ما حدث يضعف من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وخير دليل على ذلك ما حدث في أحد اجتماعات كاف فقد تم طرح فكرة إقامة كونجرس الاتحاد في مصر، لكن أحد المسؤولين البارزين الاتحاد الافريقي رد بأنه كيف يقام الكونجرس في مصر وليس لديها اتحاد كرة منتخب؟».
يذكر أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمجلس الأعلي للاتحاد الدولي فيفا، أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة كاف في الفترة المقبلة.
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