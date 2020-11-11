شكرا لقرائتكم خبر عن بتوصية من حسام حسن.. الاتحاد يدخل سباق التعاقد مع بادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي الاتحاد السكندري في سباق التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في ظل ابتعاده عن المشاركة تحت قيادة المدير الفني الجديد، الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك عدة عروض وصلت لإدارة الأهلي لاستعارة اللاعب من أندية سيراميكا والبنك الأهلي، ولكن العرض الأبرز والأكثر جدية من نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن الذي يتمسك بضم اللاعب.

من ناحية أخرى، يرفض اللاعب السنغالي كل العروض التي تصل النادي للإعارة داخل مصر، ويصر على الخروج في صفقة بيع نهائي خارج مصر.