شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض 2.5 مليون دولار وجيرالدو على صن داونز لضم سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاوضاته مع نظيره في نادي صن داونز الجنوب افريقي، لحسم صفقة انتقال الجناح الأورجواياني سيرينو إلى صفوف القلعة الحمراء. وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلي سيرسل عرضًا للنادي الجنوب أفريقي بقيمة 2.5 مليون دولار بجانب انتقال نهائي للأنجولي جيرالدو، وذلك في ظل تمسك المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بضم اللاعب. ويحاول محمود الخطيب، رئيس الأهلي، استغلال علاقته الجيدة برئيس صن داونز في حسم الصفقة، وفتح باب التعاون بين الناديين ومحاولة إغراء النادي الجنوب أفريقي بالموافقة على إعارة لاعبين من الأهلي في حالة الاحتياج إليهم. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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