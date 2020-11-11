شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات ماجد سامي «التعجيزية» تُعرقل انتقال «بيكهام» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمدت المفاوضات بين الأهلي ونادي وادي دجلة حول صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام إلى القلعة الحمراء، بسبب طلبات رئيس دجلة، ماجد سامي.

وكان الاتفاق بين الأهلي ودجلة ينص على دفع الأهلي لـ 10 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين، أو 12 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد، إلا أن «سامي» تراجع عن الاتفاق، كما علمت «المصري اليوم».

وطلب «سامي» الحصول على كل من صلاح محسن ومحمد شريف من الأهلي، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة الحمراء إذ استعاد النادي للتو اللاعبين بناء على طلب من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي يرغب في الاستعانة بخدماتهما خلال الموسم الجديد.

ووضع رئيس وادي دجلة خيارًا آخر أمام مسؤولي النادي الأحمر في حال رفض منحه اللاعبين المطلوبين، وهو رفع القيمة المادية إلى 20 مليون جنيه مقابل «بيكهام»، وهو الطلب الذي بدا «تعجيزيًا».