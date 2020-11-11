شكرا لقرائتكم شاهد.. تريزيجيه وحجازى وكوكا فى معسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حسن "تريزجيه" نجم أستون فيلا الانجليزى ومنتخب مصر، صوارً من داخل معسكر الفراعنة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب استعداداً لمواجهتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، كما نشر أحمد حجازى صورة جمعته بتريزجية وأحمد حسن كوكا وعلق عليها "إخواتى".



تريزيجيه (1)



تريزيجيه (2)



تريزيجيه (3)

ويخضع لاعبو منتخب مصر الأول لمسحة جديدة غدًا الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة توجو السبت المقبل باستاد القاهرة، وكان المنتخب خضع لمسحة امس الأول الاثنين، وجاءت المسحة سلبية لجميع اللاعبين، وسيتم إجراء مسحة اليوم بناء على تعليمات الكاف قبل مواجهة السبت المقبل.

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادًا لمواجهتى توجو، المقرر لهما 17 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، وعن مصطفى محمد قال بركات: "تصريحات حسام البدرى عن مصطفى محمد كانت بهدف تحميسه وإخراج كل ما لديه ولم يقصد أي شيء سلبى ومصطفى محمد مستقبل مصر في خط الهجوم".

وقال محمد بركات، مدير منتخب مصر في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد في قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم".

وأضاف محمد بركات: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا في غرفهم حتى ظهور النتيجة التي جاءت سلبية.

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك من أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التي تعرض لها من قبل".