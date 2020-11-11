شكرا لقرائتكم 4 مهاجمين سوبر علي مائدة إدارة الكرة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك عددا من السير الذاتية لبعض المهاجمين تمهيدا للتعاقد مع احدهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث تنوى إدارة الكرة بالزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق في ظل عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك بامكانيات عمر السعيد فضلا عن رغبته في تسويق كاسونجو والاستفادة بمكان اللاعب الأجنبي في قائمة الموسم الجديد لضم لاعب افريقي سوبر.

واستقرت إدارة الكرة علي 4 مهاجمين يتم المفضلة بينهم، وجميعهم أجانب وسيتم عرضهم علي المدير الفني فور وصوله القاهرة يوم السبت المقبل بعد قضاء اجازته في البرتغال، لاختيار الأفضل لانهاء التعاقد معه.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء الجمعة 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.