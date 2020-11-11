شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن قيّد ثلاثة صفقات جديدة وينتظر بطاقة الجوينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، أن الصفقات الجديدة التى أبرمها النادي مؤخراً ويأتي في مقدمتها ، أحمد داوودا ووسيم النغموشى وأحمد عبد العزيز "زيزو"، تم قيدهم فى قائمة الفريق استعداداً للمشاركة مع ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، أن النادى ينتظر فقط البطاقة الدولية لهيثم الجوينى من أجل قيده فى القائمة لقيده مع الفريق.

كما يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، خوض مباراتين وديتين أو مباراة واحدة على الأكثر، خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل فى مدينة الإسماعيلية، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، بمباراة دور الـ64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.