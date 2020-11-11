شكرا لقرائتكم أمير وجيه يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب الرجال ونجم الاسكواش السابق و والمشرف على المشروع القومي لناشئي الاسكواش، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات المقبلة، معتمداً على سيرته الذاتية الحافلة وإسهاماته فى تطوير اللعبة، بعد تجربته الرائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أمير وجيه فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه قرر الترشح لرئاسة الاتحاد لوضع خطة تطوير جديدة للعبة ومواصلة الانجازات المصرية التى بدأت فى تسعينات القرن الماضى.

وفى وقت سابق قال وجية: تجربة أمريكا كانت جديدة علي، لكننى وفقت فيها وكنت سبباً فى إدخال الاسكواش إلى العاصمة الأمريكية، وأنشأت أول نادٍ للعبة، عندما تواصل معى الأمريكان بعد الطفرة التى حصلت فى مصر فى الاسكواش، وطلبوا منى أن أكون مسئولاً عن تطوير اللعبة فى أمريكا.

وأضاف وجيه، انتقلت إلى واشنطن ولم يكن النادى قد أنشئ من الأساس، وكان هناك نادٍ يتضمن بعض ملاعب الجيم الصغيرة وقمنا بتأجيرها، ونفذنا برنامجنا بتدريب طلبة الجامعات والمدارس، وأقمت دورى مدارس، وهذا ما أتمنى تحقيقه فى مصر بإقامة دورى مدارس بين الطلاب، وهو ما ناقشت فيه الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، لأنها نقلة ثانية للعبة وانتشارها.

وفى وقت سابق، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.