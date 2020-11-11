شكرا لقرائتكم شاهد.. طارق العشرى يظهر فى طلائع الجيش لخوض أول مران للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر طارق العشرى المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش فى مقر ناديه منذ قليل بصحبة جهازه المعاون للإجتماع مع العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ، ويخوض عصر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش ثانى مبارياته الودية على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يلاقى فريق القومية استعداداً للموسم الجديد، فى الظهور الأول لطارق العشرى بعد توليه المسئولية خلفاً لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه أمس الثلاثاء.

وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "طارق العشرى مديراً فنياً ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان مديراً إدارياً ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، إيهاب هلال إدارياً، دكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى ، دكتور محمد الأسيوطى أخصائى تأهيل وإصابات ملاعب ، ياسر شبل "مدلك" ، عمر عبد العزيز "مدلك"، حسين صديق "مدلك".



طارق العشري (1)



طارق العشري (2)



طارق العشري (3)