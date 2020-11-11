شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يوافق على عرض البنك الأهلى للتعاقد مع محمد مجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادى الإسماعيلى على انتقال محمد مجدي مدافع الفريق إلى البنك الأهلي، ليصبح ثالث الراحلين رسميًا عن صفوف الفريق بعد الاستغناء عن علاء عبد العظيم و محمد يوسف "كماتشو" ، ونجح مجلس الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية ، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.