شكرا لقرائتكم جيرالدو يشترط الحصول على نفس راتبه فى الأهلي للموافقة على الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي الحصول على نفس راتبه مع الأهلي للموافقة على إحدى العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً من عدة أندية بالدوري المحلي يأتي في مقدمتها سموحة كما أعلن جيرالدو أنه سيفاضل بين العروض التى جاءته مؤخراً من أندية داخل مصر وخارجها لإختبار الأفضل منها ، ويأتي ذلك بعدما تأكد جيرالدو أنه سيرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجاري حتى يتثّنى للأهلي قيد لاعب أجنبي بدلاً منه وغالباً سيكون المغربي بدر بانون مدافع الرجاء.

من ناحية أخرى ،أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لعدة أساب يأتي في مقدمتها عدم وجود عروض مناسبة وكبيرة للسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الذي سيرحل من الأهلي من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه سواء كان سيرينو أم أي أجنبي أخر.

كما ترى لجنة التخطيط إنه ليس هناك ضرورة فنية لضم سيرينو حاليًا بمقابل مالي كبير لأن الأهلي لن يخوض ارتباطات مهمة الفترة المقبلة تستوجب تدعيم الفريق بصفقة تُكلّف النادي مبلغ يصل لـ3 ملايين دولار ومن الممكن إتمامها في يناير بأقل من هذا المبلغ بكثير فالفريق سيخوض الأدوار الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا وعدة أسابيع من جدوري الموسم الجديد وهي ارتباطات قد يخوضها الأهلي بقائمته الحالية لاسيما أن الفريق ضم عناصر قوية هذا الصيف أمثال طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي.

وترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أيضًا والتى يترأسها محسن صالح أنه من الأفضل تأجيل صفقة سيرينو حتى يناير المقبل ووقتها سيكون النادي قد نجح في تسويق بادجي بمقابل مالي يُناسب للمبلغ الذي دفعه فيه الأهلي عند شراؤه من رابيد فينا النمساوي في يناير الماضي ويبلغ مليوني دولار.