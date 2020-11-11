شكرا لقرائتكم باتشيكو يقرر الدفع بحازم إمام فى لقاء كأس مصر لتجهيزه لأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر المدير الفنى البرتغالى للزمالك جايمى باتشيكو على الدفع بحازم إمام الظهير الايمن للفريق فى مباراة نادى مصر المقرر لها يوم 21 نوفمبر الجارى فى دور الـ 8 بكأس مصر من أجل تجهيزه للقاء نهائى أفريقيا أمام الأهلى المقرر له يوم 27 نوفمبر القادم بعد تعافيه من الإصابة .

أصبح حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك جاهز طبيًا للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد في العضلة الأمامية، حيث انتهي اللاعب من برنامج التأهيل الذي خضع له قبل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يدفع باتشيكو المدير الفني للزمالك بحازم إمام في مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر والمقرر لها 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لكأس مصر، لإكسابه لياقة المباريات قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 من نفس الشهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة سهلة للزمالك، بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية.

وأوقعت القرعة الزمالك في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي، وستقام مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، يوم 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، ومعهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وحوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.