شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تواصل البرنامج القومي "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء ،فعاليات البرنامج القومي لإعداد مدربي لمواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي تحت شعار"تصدوا معنا"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،بحضور العميد أركان حرب/ محمود شكري مستشار مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية بالقوات المسلحة .

استهل العميد محمود شكري محاضرته بعنوان « تحقيق التنمية البشرية في ظل العمليات النفسية» وأوضح بأن حرب المعلومات والعمليات النفسية من إبراز التحديات التي تواجه الأمن القومي، موجها بالعمل علي مواجهة تأثير حرب المعلومات على بناء وتنمية الشخصية المصرية والشباب وضرورة تحصين المجتمع من آثارها، والتأكيد على ضرورة نشر الوعي والاطلاع والمعرفة لأفراد المجتمع والإلمام بالحقائق والمعلومات الدقيقة في كل ما يخص القضايا والمتغيرات التى تمس أمن مصر القومي.

أشار بأن الجغرافيا السياسية ليست مجرد علم نظرى ضمن فروع دراسات الجغرافيا التقليدية، إنما أصبح ضمن فرضيات الأمن القومى ووسيلة حيوية مهمة لصنع قرارات الدولة الاستراتيجية، والاستفادة القصوى من قوة جغرافيا الدولة المصرية بخلق أوراق جديدة لصالحها فى معادلة اللعبة السياسية العالمية،مشيرا بأن إدارة الأزمات في العالم عن طريقها لنشر التهديدات بإستخدام التكنولوجيا الذكية .

اختتم محاضرته بأن لقاءات الرئيس السيسي مع شباب مصر وحديثه الدائم عن تعزيز الميزة التنافسية لمصر في التحول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز نشر المعرفة المستقبلية وبناء جيل قادر من الشباب على توظيف التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة لكل التحديات والتهديدات ..شهد فعاليات اليوم دينا فؤاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية.

وجدير بالذكر يشارك بالبرنامج (85 )متدربا خريجي دورات الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية،ممن إجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولي من محافظات (القاهرة،الإسكندرية،السويس،الغربية،الشرقية،الوادي الجديد،أسيوط،المنيا،سوهاج،بورسعيد،مطروح)،تنفذ فعاليات البرنامج خلال الفترة من 9 حتي 19نوفمبر الجاري.