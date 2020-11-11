شكرا لقرائتكم كريم طارق يقترب من الانضمام للإسماعيلى .. 2 مليون جنيه تفصل الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى جهوداً مكثفة في الساعات الأخيرة من أجل إقناع مسئولي بتروجت بتخفيض مطالبهم المادية للإستغناء عن كريم طارق جناح الفريق البترولى الذى كان معاراً لطلائع الجيش هذا الموسم وتألق بشدة، ويسعى مسئولي الاسماعيلى لإقناع مسئولي بتروجت بالتنازل عن 2 مليون جنيه تمثل فارق بين عرض القلعة الصفراء ومطالب بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضي معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكري وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وفى وقت سابق ، وجه كريم طارق رسالة شكر لناديه بعد نهاية فترة الإعارة، وكتب كريم طارق عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله تم انتهاء الموسم والإعارة بنادى طلائع الجيش كهداف الفريق والأعلى فى صناعة الأهداف.. وكنت عند حسن ظن الناس قضيت أحلى سنتين جوا النادى وأحب أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفنى على ثقتهم بى وأشكر اللاعيبه وأتمنالهم التوفيق فيما هو قادم".