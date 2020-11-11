شكرا لقرائتكم جمال محمد على : قد يتم انشاء دوري للدرجة الخامسة بعد موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه بعد موسمين قد يتم انشاء دوري للدرجة الخامسة بسبب ازدياد أعداد الأندية ومراكز الشباب بفرق أو تنظيم دوري للافرع خلال الفترة المقبلة ، واضاف جمال محمد علي ان الدرجة الرابعة بها الان ما يقارب الـ٢٧٠ نادي وبالتالي بعد موسمين قد يزيد العدد لـ ٣٠٠ فريق ووقتها قد يتم تنظيم مسابقة درجة خامسة.

وفى وقت سابق ، أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن هناك 30 نادٍ جديد طلبو الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، لافتًا إلى إنه يتم دراسة تلك الطلبات من حيث استيفاء الشروط القانونية قبل البت فيها، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 597 نادى، مقسمة لـ 18 نادى فى القسم الأول، و26 فى القسم الثانى، و167 فى القسم الثالث، و276 فى القسم الرابع.

جاء ذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، ويقوم جمال محمد علي بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.