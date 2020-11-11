شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس خوض المقاولون وديتين قبل انطلاق الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ، خوض مباراتين وديتين أو مباراة واحدة على الأكثر، خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل فى مدينة الاسماعيلية، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، بمباراة دور الـ 64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005.

فى سيق متصل، كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن نادى المقاولون العرب واجه حظًا صعبًا فى قرعة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه حال تأهله من مواجهة بطل جيبوتى فى دور الـ64 سيواجه النجم الساحلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير": المقاولون لن يلعب باللاعبين الجدد فى الدور التمهيدى الأول.

وأضاف: فريق سولار الجيبوتى أهم نجومه هو سونج نجم الأرسنال والكاميرون، انضم لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن سيون السويسرى، ولا أعرف كيف بعد الباع الطويل فى الملاعب انضم للدورى الجيبوتى.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.