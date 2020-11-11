شكرا لقرائتكم جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء الجبلاية بالهبوط بالقسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث أسباب إلغاء الهبوط فى القسمين، والتى رصدها كالتالى..

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة .. كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 شهور فقط

- كثرة تغيير المدربين .. ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم

- عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001

اسباب الغاء الهبوط في القسم الثالث:

- عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق .. مجموعات 12 نادي وأخرى 13 نادي ..

- قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريباً

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمي يتضمن الملعب الرسمي الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزي الأصلي والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضي.