شكرا لقرائتكم أحمد صبحي يفاضل بين 3 عروض محلية بعد قرار الرحيل من الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد صبحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الجونة، ثلاث عروض من أندية الدورى الممتاز، للانتقال لصفوف أحدهم خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد أن قرر الرحيل عن الجونة مرجعا قراره بسبب عدم حصوله على فرصة مشاركة هذا الموسم بالرغم من التزام اللاعب بالتدريبات، ويدرس اللاعب حاليا عدة عروض من اندية الدوري الممتاز لاختيار وجهته المقبلة للانتقال إليها فى الموسم المقبل، حيث يحق لصبحي الرحيل عن فريق صفوف الجونة كلاعب حر نظراً لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضى.

وتلقى صبحى ثلاث عروض من أندية إنبى والإنتاج الحربى والبنك الأهلى، ومازال اللاعب يدرس تلك العروض بعناية قبل اتخاذ قراره النهائى لتحديد وجهته المقبلة.