شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على بدر بانون هاتفيا بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلي على إجراء أكثر من مكالمة هاتفية بالمغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليه وعلى زوجته بعدما أُصيبت بفيروس "كورونا"، وجاءت إتصالات مسئولو القلعة الحمراء أيضاً لترتيب موعد حضور اللاعب للقاهرة لأعلان إنتقاله رسمياً للقلعة الحمراء بعدما أنهى مسئولو النادي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة على مدار الأيام الماضية مع اللاعب وإدارة الرجاء المغربي .

وكان مُقرراً أن يحضر بدر بانون للقاهرة اليوم ،الأربعاء، لإعلان إنتقاله للقلعة الحمراء لكن تأجل حضوره عدة أيام حيث سيصل أوائل الأسبوع المقبل بسبب إصابة زوجته بفيروس كورونا بينما جاءت المسحة التى خضع لها الدولي المغربي "سلبية" لكنه طلب من إدارة الأهلي تأجيل حضوره للقاهرة لحين الإطمئنان على زوجته وهو ما وافق عليه مسئولو الأهلي.

وفى وقت سابق أعلن بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي والمرشح للانتقال للنادى الأهلي إصابة زوجته بفيروس كورونا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقال موقع " le360 " سبورت المغربي، إن فيروس كورونا ضرب عائلة بدر باون وفق ما أعلن عنه اللاعب نفسه، من خلال تغريدة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .