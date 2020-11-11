شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعسكر 10 أيام في الإسكندرية ويخوض 4 ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الانتاج الحربى بداية من غداً الخميس معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة 10 أيام استعداداً للموسم الجديد ، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً للدوري الجديد حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا بمعسكره بالاسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

وبدأ فريق الإنتاج الحربى، الاستعداد للموسم الجديد الجمعة الماضية على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وفى وقت سابق ، كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، نجاح ناديه فى إبرام الصفقة الأولى بفترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع إسلام جابر مدافع نادى الداخلية لمدة خمسة مواسم، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى ونبيل أبو زيد وكيل اللاعب.

من جهته أشاد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى بالإمكانيات الفنية والبدنية التى يمتلكها مدافع الأهلي السابق الذى تمت إعارته الموسم قبل الماضى لنادى الجونة، مشيرا إلى أن مدافع الداخلية صاحب الـ23 ربيعا سوف يكون إضافة كبيرة لخط دفاع نادى الإنتاج الحربى فى الموسم الجديد.

على صعيد مختلف، تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

و أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق مدد تعاقده مع الفريق لمدة موسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "عقدنا جلسة مع مختار مختار ووقع على العقد الجديد لمدة موسم بشكل رسمي"

وأضاف خالد مهدى "لجنة التعاقدات بالإنتاج تواصل اجتماعاتها بالتنسيق مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق لمناقشة أخر تطورات الصفقات الجديدة تمهيداً للإعلان الرسمي عنها".

وفى أغسطس الماضى أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلهم.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.