شكرا لقرائتكم جمال محمد على: 30 ناد جديد يطلبون الانضمام لعمومية اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن هناك 30 نادٍ جديد طلبو الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، لافتًا إلى إنه يتم دراسة تلك الطلبات من حيث استيفاء الشروط القانونية قبل البت فيها، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 597 نادى، مقسمة لـ 18 نادى فى القسم الأول، و26 فى القسم الثانى، و167 فى القسم الثالث، و276 فى القسم الرابع.

جاء ذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، ويقوم جمال محمد علي بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمي يتضمن الملعب الرسمي الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزي الأصلي والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضي.

فى سياق مغاير ، وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لاتحاد الكرة على العبور بالموسم الكروى الحالى لبر الأمان، وأضاف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الودية للمنتخب الأوليمبى: أشكر اتحاد الكرة على أدائه الكبير طوال الفترة الأخيرة خاصة مع المنتخب الأوليمبى والنجاح فى التأهل للاولمبياد.

كما أكد أشرف صبحى أن مصر كانت حريصة على استضافة البطولة لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر الحديثة قادرة على تنظيم واستضافة أكبر المناسبات، مضيفا أن مصر تعتبر فأل حسن على نجوم البرازيل وفى مقدمتهم رونالدينيو الذى كانت بدايته كأس العالم 97 فى مصر.

وعن تأهل الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا أكد أشرف صبحى أن تأهل القطبين للنهائى هو نتاج عمل قوى ومجهود كبير في مصر، مختتما تصريحاته بأن الوزارة تدعم الدورة الودية الدولية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي برفقة المنتخبين الكوري والبرازيلي.

من جانبه أعرب عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أمنياته فى حصول منتخبات مصر وكوريا والبرازيل على ميداليات فى أولمبياد طوكيو المرتقبة، وقال الجناينى على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً للحديث عن وديتى البرازيل وكوريا: أتمنى أن تحصد مصر والبرازيل وكوريا ميداليات في طوكيو، مصر بلد أمان ولدينا إجراءات محترمة ضد كوفيد 19، وننتظر انجاز جديد من شوفي غريب في الاولمبياد.

يذكر أن كويتا لاعب هيرتا برلين ورودريجو لاعب الريال قد حضرا إلى المتمر الصحفي كممثلين عن البرازيل.