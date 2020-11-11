شكرا لقرائتكم أسوان يعلن عن عاشر الصفقات الصيفية بضم ظهير أيمن النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع اللاعب أحمد أيمن الظهير الأيمن من نادى النجوم على سبيل الإعارة لمدة عام، ليكون عاشر الصفقات الصيفية لأبناء الجنوب، حيث ضم أسوان 10 لاعبين حتى الآن كان أخرهم محمد العشرى، و أحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب اسماعيل و محمد سوستة من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع و أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

أحمد أيمن

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنية.

وكان الخليج 365 قد أشار فى وقت سابق إلى حصول أسوان على توقيع لاعب النجوم لدعم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

فى سياق آخر، يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى إلى مدينة الإسكندرية، الأسبوع المقبل، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حاليًا بمعسكر أبناء الجنوب بالمركز الأولمبى، حيث يستعد الفريق للموسم الجديد بعد التمكن من البقاء بالدورى الممتاز فى إنجاز كبير للفريق مع ضعف الإمكانيات المادية، ومن المقرر أن تشهد الفترة الثانية من الإعداد بعض المواجهات الودية.

وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبًا لأي قرار في هذ الشان.