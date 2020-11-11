شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو حازم إمام لحفل تكريم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنانيى، الدعوة لحازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، لحضور حفل تكريم الدولى المصرى محمد صلاح، جناح المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، والمقرر إقامته فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق التجمع الخامس، وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.

فيما أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، قائلاً فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد فى قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم"، مضيفًا: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا فى غرفهم حتى ظهور النتيجة التى جاءت سلبية.

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك منِ أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التى تعرض لها من قبل"، وعن تأثير نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، قائلاً: "اللاعبون مركزون فى المباراتين بتوع توجو وأغلقوا صفحة نهائى أفريقيا حاليا نظرًا لأهمية المباراتين بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مباراة العودة ستقام فى توجو وفى موعدها 17 نوفمبر".