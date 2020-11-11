الإسماعيلي يقترب من ضم هداف المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن نادي الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع محسن ياجور مهاجم فريق نهضة بركان المغربي.

صحيفة "أحداث انفو" المغربية، قالت إن ياجور بات مطلوبًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي من خلال التعاقد مع هداف نهضة بركان محسن ياجور.

وكشف مصدر من داخل نهضة بركان، أن النادي المغربي ينتظر عرضًا رسميًا من الإسماعيلي قبل التوصل لاتفاق بحسب ما جاء في الصحيفة المغربية.

ونوهت الصحيفة، أن إدارة نهضة بركان لن تمنع من رحيل ياجور للإسماعيلي خاصة بعد التعاقد مع هداف البطولة إراهيم البحراوي القادم من صفوف سريع واد زم.

وانتقل النجم المغربي صاحب الـ35 عامًا إلى صفوف نهضة بركان قادمًا من فريق ضمك السعودي في يناير 2020، ليحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية في أول مواسمه بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وخاض ياجور العديد من التجارب لعل أبرزهم اللعب في صفوف الرجاء والوداد المغربيين، كما سبق وأن حصل على لقب هداف الدوري المغربي في موسم (2017 - 2018) برصيد 17 هدفًا.

واستطاع نادي الإسماعيلي حتى الآن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الجناح الأنجولي الدولي آري بابل، والظهير الجزائري رضوان شريفي، وأحمد مصطفى القادم من صفوف جينت البلجيكي.