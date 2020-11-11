محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عدة معايير تتعلق بالمنتخبات والأندية المشاركة في بطولاته الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأدت جائحة كورونا، لإجراء عدة تغييرات على أنظمة الدوريات والبطولات في العالم ككل.
وتسبب الجائحة في إثارة أزمة قبل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عانى الفريق المغربي من إصابات كورونا التي ضربت صفوف اللاعبين.
وبناء عليه، حدد كاف عدة معايير سيتم بناء عليها تحديد نتيجة المباراة في حالة عدم تمكن الفريق من المشاركة في المباراة:
1- إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب مباراة ، فسيتم اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 2 - 0.
2- في حالة عدم تمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بفيروس كورونا، فسيتم اعتبار الفريق مهزومًا 2-0.
3- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف خاسرًا للمباراة 2-0.
4- في الحالات الاستثنائية، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يحدد المعايير.. ماذا يحدث لو لم يتمكن فريق من خوض مباراة بالأبطال والكونفدرالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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